(Di mercoledì 8 marzo 2023) Gli eventi datati 8Lasciò la Vecchia Signora nel 1994, prima dell'avvio del primo ciclo bianconero di Marcello Lippi. Ma andò a vincere in Germania. Compie oggi sessant'anni il brasiliano Julio Cesar da Silva, che in bianconero conquistò la Coppa Uefa nel '93 e in seguito vari titoli con il Borussia Dortmund. La sua carriera italiana venne condizionata da due gravi infortuni e in Europa giocò anche nel Montpellier, con il quale celebrò una Coppa di Francia. L'81998 il povero Klas Ingesson realizzava l'ultima rete con la maglia del Bari, nel giorno dell'explicit realizzativo in Serie A di Marek Kozminski.