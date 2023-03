8 marzo | Zabatta-Zanella | Vicinanza a donne iraniane e costrette a migrare

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 8 marzo 2023) “In questa Giornata internazionale della donna, ci preme ricordare come molte, in molti Paesi del mondo, siano ancora oggi vittime di societa’ patriarcali e di pratiche cruente e crudeli. Al grido di ‘Donna, Vita, Liberta”, esprimiamo la nostraalle, che stanno ancora protestando per la propria liberta’ e rischiando ogni giorno una condanna a morte. E, comeecofemministe e Verdi, ci sentiamo vicine acome Shahida Raza, la giocatrice della nazionale di calcio e di hockey del Pakistan morta nel naufragio al largo di Cutro mentre cercava di raggiungere il nostro Paese per garantire cure mediche al figlio disabile di 3 anni”. Cosi’, in una nota, la co-presidente del Consiglio federale nazionale di Europa verde, Fiorella, ...