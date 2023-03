8 marzo – Welfare inesistente e patriarcato ancora imperante, è davvero difficile festeggiare (Di mercoledì 8 marzo 2023) Negli anni 70 alcune femministe, stanche di essere sempre considerate vittime, donne discriminate e posizionate all’ultimo gradino della piramide sociale, inventarono lo slogan “Donne è bello” per capovolgere un paradigma e un destino di sottomissione e di recriminazione che sembrava immutabile. L’’8 marzo, come ogni anno, si moltiplicano feste, incontri, convegni, iniziative per ricordare la giornata internazionale della donna: un rituale ormai un po’ stanco e abusato che però ha il merito di evidenziare, almeno quel giorno, le tante ombre e le poche luci che incombono sulle donne. Se guardiamo al panorama italiano possiamo dire che non c’è nulla o ben poco da festeggiare: il nostro Paese ha i più bassi livelli di occupazione femminile nell’Unione Europea con il 52,5%, secondo solo alla Grecia, con una media europea di 66,5% di occupate ogni 100 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Negli anni 70 alcune femministe, stanche di essere sempre considerate vittime, donne discriminate e posizionate all’ultimo gradino della piramide sociale, inventarono lo slogan “Donne è bello” per capovolgere un paradigma e un destino di sottomissione e di recriminazione che sembrava immutabile. L’’8, come ogni anno, si moltiplicano feste, incontri, convegni, iniziative per ricordare la giornata internazionale della donna: un rituale ormai un po’ stanco e abusato che però ha il merito di evidenziare, almeno quel giorno, le tante ombre e le poche luci che incombono sulle donne. Se guardiamo al panorama italiano possiamo dire che non c’è nulla o ben poco da: il nostro Paese ha i più bassi livelli di occupazione femminile nell’Unione Europea con il 52,5%, secondo solo alla Grecia, con una media europea di 66,5% di occupate ogni 100 ...

