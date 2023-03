8 marzo, Valditara: “Rendere omaggio a tutte le donne che vivono, lavorano, soffrono, sognano e sperano in Italia” [VIDEO] (Di mercoledì 8 marzo 2023) In occasione della Giornata Internazionale delle donne, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha realizzato un VIDEO indirizzato alle migliaia di lavoratrici che operano nel settore scolastico. L'articolo 8 marzo, Valditara: “Rendere omaggio a tutte le donne che vivono, lavorano, soffrono, sognano e sperano in Italia” VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 8 marzo 2023) In occasione della Giornata Internazionale delle, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha realizzato unindirizzato alle migliaia di lavoratrici che operano nel settore scolastico. L'articolo 8: “lechein

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : 8 marzo, il videomessaggio del Ministro Valditara in occasione della Giornata internazionale della donna - ricorio9 : @G_Valditara ESTRADATA JEFF JOY, COLLABORAZIONE CONTRO LE MAFIE NIGERIANE Roma, 7 marzo 2023 – Estradata in Italia… - iosonofil : In Piazza a chiederne le #dimissioni siamo già scesi Sabato 4 Marzo a #Firenze, non ci resta che twittare e ricorda… - scuolainforma : Comunicato Ministero: ‘Il ministro Valditara parteciperà oggi 7 marzo al Consiglio Istruzione, gioventù, cultura e… - DueNotizie : Striscioni contro Meloni e Valditara al liceo Carducci di Milano, il ministro: vediamo la disponibilità nel weekend del 5 marzo 2023 -