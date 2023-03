8 marzo, Valditara annuncia 600 milioni per le materie STEM e nuovo comitato per le pari opportunità (Di mercoledì 8 marzo 2023) Percorsi formativi di potenziamento e di orientamento verso le discipline STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), realizzati con particolare riferimento alle studentesse, finanziati con 600 mln di risorse PNRR; ricostituzione del comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (CUG); nuova edizione per il 2023 del concorso “STEM femminile plurale”. Queste le novità annunciate dal Ministro Giuseppe Valditara nel corso dell’incontro tenuto oggi al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 8 marzo 2023) Percorsi formativi di potenziamento e di orientamento verso le discipline(Science, Technology, Engineering, and Mathematics), realizzati con particolare riferimento alle studentesse, finanziati con 600 mln di risorse PNRR; ricostituzione delUnico di Garanzia per le(CUG); nuova edizione per il 2023 del concorso “femminile plurale”. Queste le novitàte dal Ministro Giuseppenel corso dell’incontro tenuto oggi al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. L'articolo .

