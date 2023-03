8 Marzo, una madre su 5 lascia il lavoro dopo il primo figlio. I dati in Italia (Di mercoledì 8 marzo 2023) Essere madri pesa sulla possibilità di essere anche lavoratrici. In Italia il tasso di occupazione tra le donne tra i 25 e i 49 anni e con un figlio fino a sei anni si ferma al 53,9%, secondo dati Istat relativi al 2021 ed elaborati dall’Inail. La percentuale di lavoratrici senza figli sale invece al 73,9%. Incrociando questi numeri con quelli che emergono dall'indagine Inapp "Rapporto plus 2022. Comprendere la complessità del lavoro", presentata in occasione dell'8 Marzo, emerge poi che per una donna su cinque il diventare madre è invece la causa della sua uscita dal mondo del lavoro. Solo il 43,6% delle occupate tra i 18 e i 49 anni continua a lavorare dopo la nascita di un figlio, con la percentuale che crolla al 29% nel Sud e nelle ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 8 marzo 2023) Essere madri pesa sulla possibilità di essere anche lavoratrici. Inil tasso di occupazione tra le donne tra i 25 e i 49 anni e con unfino a sei anni si ferma al 53,9%, secondoIstat relativi al 2021 ed elaborati dall’Inail. La percentuale di lavoratrici senza figli sale invece al 73,9%. Incrociando questi numeri con quelli che emergono dall'indagine Inapp "Rapporto plus 2022. Comprendere la complessità del", presentata in occasione dell'8, emerge poi che per una donna su cinque il diventareè invece la causa della sua uscita dal mondo del. Solo il 43,6% delle occupate tra i 18 e i 49 anni continua a lavorarela nascita di un, con la percentuale che crolla al 29% nel Sud e nelle ...

