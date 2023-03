(Di mercoledì 8 marzo 2023) In occasione della Giornata internazionale della donna, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonioriafferma il convinto...

Secondo- riporta una nota della Farnesina - "l'Italia è in prima linea nella promozione di iniziative internazionali volte a valorizzare il ruolo delle donne nella prevenzione e nella ...Così Antonio, vicepremier e ministro degli Esteri, in apertura della Conferenza Farnesina - Banca d'Italia.... venerdì, a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni ; il viaggio del ministro degli Esteri Antonio... Il memorandum, siglato nella giornata di martedì 72023 tra Fondazione Med - Or e Inss (...

8 marzo: Tajani, impegno italiano nel mondo su diritti donne - Europa Agenzia ANSA

In occasione della Giornata internazionale della donna, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani riafferma il convinto impegno ...(Adnkronos) – “Ringrazio Federmanager e il presidente Stefano Cuzzilla per questo momento di riflessione e confronto su temi centrali come la parità di genere e la promozione dei diritti delle donne.