8 marzo | sciopero generale transfemminista per la Giornata internazionale della donna | i cortei e le ragioni della protesta

(Di mercoledì 8 marzo 2023) “Ci riprendiamo le strade, il tempo, i desideri, contro la violenza maschile sulle donne, di genere e dei generi, contro la repressione, contro il razzismo”. Le attiviste di Nonunadimeno tornano a manifestare in diverse città, in occasione. In piazza ci saranno anche numerosi altri movimenti ambientalisti, antirazzisti, Lgbt+ e le organizzazioni sindacali, perre anche contro la guerra, il lavoro precario, le disuguaglianze create dalla “pandemia, il disastro ecologico e l’inflazione”. A Milano l’appuntamento è alle 18:30 a Largo Cairoli, a Roma alle 17:00 a Piazzale Ostiense, mentre a Napoli si partirà alle 16:00 da piazza del Gesù. Sono però diversi gli eventi in tutta Italia. Per chi non ha la ...

I sindacati di base hanno indetto uno sciopero generale per mercoledì 8 marzo 2023, in coincidenza con la giornata internazionale della donna. L’agitazione durerà, con modalità variabili, per tutta la .... La Giornata Internazionale della Donna ricorda i femminicidi (20 le donne uccise da inizio 2023), la violenza fisica, psicologica ed economica in una società dove la donna deve ancora scegliere tra ...