8 marzo, sciopero femminista a Torino: occupato tram e sit-in davanti al Consiglio regionale (Di mercoledì 8 marzo 2023) Una giornata di sciopero transfemministra a Torino, in occasione dell’ 8 marzo. Le femministe del movimento ‘Non una di meno’ questa mattina si sono ritrovate in presidio davanti all’Iveco e successivamente sono salite sul tram della linea 4 inscenando una protesta: “Nella giornata di sciopero transfemminista globale, siamo in piazza anche per reclamare il diritto per tutti a una città in cui essere liberi di muoverci e di respirare”, hanno detto al megafono.“Oggi scioperiamo – spiega Virginia di ‘Non una di meno’ – perché vogliamo un trasporto pubblico gratuito e accessibile a tutti, perché non vogliamo ammalarci per l’aria che respiriamo, perché siamo stanche di attese infinite e mezzi sovraffollati e di mettere il nostro tempo al servizio di un sistema che ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 8 marzo 2023) Una giornata ditransfemministra a, in occasione dell’ 8. Le femministe del movimento ‘Non una di meno’ questa mattina si sono ritrovate in presidioall’Iveco e successivamente sono salite suldella linea 4 inscenando una protesta: “Nella giornata ditransglobale, siamo in piazza anche per reclamare il diritto per tutti a una città in cui essere liberi di muoverci e di respirare”, hanno detto al megafono.“Oggi scioperiamo – spiega Virginia di ‘Non una di meno’ – perché vogliamo un trasporto pubblico gratuito e accessibile a tutti, perché non vogliamo ammalarci per l’aria che respiriamo, perché siamo stanche di attese infinite e mezzi sovraffollati e di mettere il nostro tempo al servizio di un sistema che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Sciopero generale oggi proclamato dai sindacati di base, in coincidenza con la Giornata Internazionale della Donna… - SkyTG24 : Sciopero generale 8 marzo, possibili disagi per trasporti da Roma a Milano. DIRETTA - AndreaDianetti : Comunque lo sciopero l’8 Marzo, rendendo così ad eventuali mamme (per andare a prendere i figli a scuola ed altri i… - Daria47080750 : @ritadallachiesa L'8 marzo è sciopero generale delle Donne,l'otto marzo è la giornata internazionale per i diritti… - nuovasocieta : 8 marzo, sciopero femminista a Torino: occupato tram e sit-in davanti al Consiglio regionale -