8 marzo – Sciopero, a Roma problemi per metro e autobus (Di mercoledì 8 marzo 2023) – Al via alle 8.30 lo Sciopero generale indetto in occasione dell'8 marzo, Giornata internazionale della donna. Nei trasporti a Roma ultime corse per la metro A stamattina; metro B e ferrovia Termini-Centocelle invece attive con possibili riduzioni di corse; regolare la metro C; infine, possibili riduzioni di corse o sospensioni per bus e tram. Da Milano a Napoli sono diverse le città italiane interessate dallo Sciopero generale indetto, come ogni anno l'8 marzo, in concomitanza con la Giornata internazionale della donna. Tra i motivi che porteranno i lavoratori ad incrociare le braccia la violenza contro le donne, il divario salariale e le posizioni assunte dal governo contro l'aborto. Ad essere coinvolte saranno le sigle sindacali Cub, Cobas, Si ...

