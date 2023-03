8 marzo, Schlein: “Società patriarcale. Meloni? Aiuti donne non colpendo pensioni” (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – “Sono con tutte le donne, facciamo fatica maggiore” perché “la Società è patriarcale” e “ci sono molte discriminazioni da combattere”. Lo ha detto Elly Schlein a Start, su SkyTg24, continuando: “Se Giorgia Meloni vuole aiutare le donne non le colpisca sulle pensioni, riducendo opzione donna, ma faccia una cosa semplice e avrebbe la mia collaborazione da domani in Parlamento, faccia un congedo paritario di almeno tre mesi”. “Ho apprezzato – continua la leader Pd – la chiamata che mi è arrivata dalla presidente del Consiglio dopo le primarie. Certo, abbiamo modi diversi di intendere la politica e la leadership. Ciò non vuole dire che non ci possano essere terreni comuni, come l’impegno al contrasto della violenza di genere”. Poi la domanda sulla ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – “Sono con tutte le, facciamo fatica maggiore” perché “la” e “ci sono molte discriminazioni da combattere”. Lo ha detto Ellya Start, su SkyTg24, continuando: “Se Giorgiavuole aiutare lenon le colpisca sulle, riducendo opzione donna, ma faccia una cosa semplice e avrebbe la mia collaborazione da domani in Parlamento, faccia un congedo paritario di almeno tre mesi”. “Ho apprezzato – continua la leader Pd – la chiamata che mi è arrivata dalla presidente del Consiglio dopo le primarie. Certo, abbiamo modi diversi di intendere la politica e la leadership. Ciò non vuole dire che non ci possano essere terreni comuni, come l’impegno al contrasto della violenza di genere”. Poi la domanda sulla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ProVitaFamiglia : ?? 8 marzo. Nostre affissioni per difendere il diritto di non abortire. Con Schlein alla guida del PD ancora più pre… - Masssimilianoo : ?? Non ho capito. - MorosiSilvia : Schlein sull’8 marzo: «Società patriarcale. Meloni? Aiuti le donne davvero non colpendo le pensioni» - vivereitalia : 8 marzo, Schlein: 'Società patriarcale. Meloni? Aiuti donne non colpendo pensioni' - BinaryOptionEU : RT '8 marzo, Schlein: 'Società patriarcale. Meloni? Aiuti donne non colpendo pensioni'. -