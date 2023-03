**8 marzo: Schlein, 'emancipazione passa da dignità e qualità lavoro e salario'** (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "L'emancipazione economica delle donne, fondamentale anche nel contrasto alla violenza strutturale di genere, non può che passare anche dalla dignità e qualità del lavoro e del salario". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, postando una foto su Instagram dell'incontro oggi con alcune lavoratrici e rappresentanti sindacali del settore della grande distribuzione e commercio. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "L'economica delle donne, fondamentale anche nel contrasto alla violenza strutturale di genere, non può chere anche dalladele del". Così la segretaria del Pd, Elly, postando una foto su Instagram dell'incontro oggi con alcune lavoratrici e rappresentanti sindacali del settore della grande distribuzione e commercio.

