8 Marzo, sabato Zoomarine celebra la festa trasformandosi in un villaggio della salute al femminile. Ingresso gratuito per le donne di tutte le età (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il ruolo delle donne ha viaggiato spesso attraverso stereotipi, pregiudizi, violenze invisibili. Dal passato al presente molte conquiste sociali, scientifiche, culturali, hanno cambiato il corso della storia e si devono ad illustri personalità femminili che con tenacia hanno contribuito allo sviluppo della medicina, del cinema, della poesia, dell'arte. Rita Levi Montalcini, Coco Chanel, Alda Merini, Frida Kahlo, Grazia Deledda, Marie Curie, Maria Montessori e tante altre conosciute e meno conosciute, il cui volto è impresso nella storia. Alle donne di ieri e di oggi il parco Zoomarine dedica una intera giornata il prossimo sabato 11 Marzo, che si riallaccia alla Giornata Internazionale dell'otto Marzo, con tante iniziative dalla parte ...

