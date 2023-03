8 marzo, Poste: oggi Mimit emette francobollo su imprenditrici (Di mercoledì 8 marzo 2023) ... gli "Spazio Filatelia" di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.Poste.it. Per l'occasione è stata realizzata anche una cartella ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 marzo 2023) ... gli "Spazio Filatelia" di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia..it. Per l'occasione è stata realizzata anche una cartella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... minciotti : RT @adrianoattus: La mia neometria #P160, realizzata in occasione dei 160 anni di #PosteItaliane e in mostra a #Roma (Piazza San Silvestro)… - nfturban : RT @adrianoattus: La mia neometria #P160, realizzata in occasione dei 160 anni di #PosteItaliane e in mostra a #Roma (Piazza San Silvestro)… - ilSaronno : 8 marzo: Poste in rosa nella provincia di Varese - Terzobinarioit : Otto Marzo, Poste azienda al femminile: a Roma e provincia il 60% del personale è donna - adrianoattus : La mia neometria #P160, realizzata in occasione dei 160 anni di #PosteItaliane e in mostra a #Roma (Piazza San Silv… -