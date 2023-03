8 marzo, perché in Italia si regalano le mimose? Una tradizione nata nel 1946… (Di mercoledì 8 marzo 2023) La Giornata Internazionale della Donna si celebra l’8 marzo di ogni anno, e in Italia la tradizione vuole che vengano donati i fiori di mimosa, da anni ormai associati a questa ricorrenza. Ma da dove deriva questa usanza tutta nostrana? Era il 1946 quando alcune rappresentanti dell’associazione femminista Unione Donne Italiane (UDI) ebbero l’intuizione di rendere questo fiore un simbolo della celebrazione dell’energia, della forza e della tenacia delle donne: Rita Montagnana, fervente antifascista che era stata in prima linea durante le lotte partigiane, e Teresa Mattei, storica militante comunista, al termine di una riunione dell’associazione, scelsero il fiore di mimosa come pianta da donare a tutte le donne durante la giornata a loro dedicata. In realtà il fiore prescelto in prima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) La GiorInternazionale della Donna si celebra l’8di ogni anno, e inlavuole che vengano donati i fiori di mimosa, da anni ormai associati a questa ricorrenza. Ma da dove deriva questa usanza tutta nostrana? Era il 1946 quando alcune rappresentanti dell’associazione femminista Unione Donnene (UDI) ebbero l’intuizione di rendere questo fiore un simbolo della celebrazione dell’energia, della forza e della tenacia delle donne: Rita Montagnana, fervente antifascista che era stata in prima linea durante le lotte partigiane, e Teresa Mattei, storica militante comunista, al termine di una riunione dell’associazione, scelsero il fiore di mimosa come pianta da donare a tutte le donne durante la giora loro dedicata. In realtà il fiore prescelto in prima ...

