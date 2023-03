8 marzo: Onu, 'Afghanistan Paese più repressivo al mondo' (Di mercoledì 8 marzo 2023) Le Nazioni Unite hanno lanciato un appello ai talebani in Afghanistan per porre "immediatamente" fine alle "restrizioni draconiane" sui diritti delle donne. "L'Afghanistan sotto i talebani rimane il ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 marzo 2023) Le Nazioni Unite hanno lanciato un appello ai talebani inper porre "immediatamente" fine alle "restrizioni draconiane" sui diritti delle donne. "L'sotto i talebani rimane il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : 8 marzo: Onu, 'Afghanistan Paese più repressivo al mondo': 'Donne sottoposte a restrizioni draconiane', 20 in corte… - fisco24_info : 8 marzo: Onu, 'Afghanistan Paese più repressivo al mondo': 'Donne sottoposte a restrizioni draconiane', 20 in corte… - iconanews : 8 marzo: Onu, 'Afghanistan Paese più repressivo al mondo' - News24_it : 8 marzo: Onu, 'Afghanistan Paese più repressivo al mondo' - BarbaraPartisa1 : RT @schiavulli: ??8 marzo: non è una festa per donne. Onu: le #donne le prime a soffrire in guerra, le ultime ad essere ascoltate. ??#Russia:… -