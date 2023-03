8 marzo | oggi meritano di essere festeggiate le madri del naufragio di Cutro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Sono ledei morti neldichedicelebrate in questa festa della donna. Sono loro, lontane, forse in Afganistan, Pakistan, Siria o in qualche altro paese sfortunato ed abbandonato, ad aver accettato che un loro congiunto partisse rischiando tutto. E non dobbiamo pensare che sia facile, per una mamma, dire “arrivederci” alla persona che si è messa al mondo. Ma quale alternativa c’è? Le parole indegne di Matteo Piantedosi non conoscono la disperazione di chi la guerra la vive tutti i giorni e preferisce lasciare che chi si ama scappi da un paese dove ad attenderlo c’è solo la morte. Immaginiamo queste, composte nel loro dolore, salutare da lontano un affetto che non sono certe di rivedere. Quanta forza ci vuole? E’ questo quello che non ...