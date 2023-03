8 marzo: nasce oggi la rete Donne di Sinistra italiana Milano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Milano, 8 mar. (Adnkronos) - oggi, mercoledì 8 marzo, nasce la rete Donne di Sinistra italiana Milano, coordinamento tra tutte le iscritte e le rappresentanti politiche del partito finalizzato a creare iniziative e a vivere il mondo della politica attraverso lo sguardo femminile. "Non è una data scelta a caso quella dell'8 marzo 2023 -spiega Elena Comelli, co-coordinatrice di Sinistra italiana metropolitana di Milano-. L'8 marzo è la giornata internazionale della donna e il 2023 è l'anno in cui l'Italia ha una presidente del consiglio donna, che chiede di essere definita al maschile, confermando, nei fatti e nelle parole che non basta essere ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023), 8 mar. (Adnkronos) -, mercoledì 8ladi, coordinamento tra tutte le iscritte e le rappresentanti politiche del partito finalizzato a creare iniziative e a vivere il mondo della politica attraverso lo sguardo femminile. "Non è una data scelta a caso quella dell'82023 -spiega Elena Comelli, co-coordinatrice dimetropolitana di-. L'8è la giornata internazionale della donna e il 2023 è l'anno in cui l'Italia ha una presidente del consiglio donna, che chiede di essere definita al maschile, confermando, nei fatti e nelle parole che non basta essere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Linkiesta : Nasce Italia in Azione, il partito unitario contro il bipopulismo Entro la fine di marzo saranno pronti il manifes… - TV7Benevento : 8 marzo: nasce oggi la rete Donne di Sinistra italiana Milano - - mariamacina : RT @ilfoglio_it: In Galles una protesta vuole imbavagliare le accademiche critiche del gender. E si cancellano proiezioni di documentari, s… - giuliomeotti : RT @ilfoglio_it: In Galles una protesta vuole imbavagliare le accademiche critiche del gender. E si cancellano proiezioni di documentari, s… - ilfoglio_it : In Galles una protesta vuole imbavagliare le accademiche critiche del gender. E si cancellano proiezioni di documen… -