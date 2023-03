8 marzo, Meloni riceve Maria e Janada, perseguitate da Boko Haram: “Mai più silenzio” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Hanno storie terribili Maria Joseph e Janada Markus, le due ragazze nigeriane che il premier Giorgia Meloni ha voluto incontrare in occasione della Giornata internazionale delle donne. perseguitate perché cristiane, le due giovani di 19 e 22 anni sono sfuggite alle torture di Boko Haram e sono ora sostenute dalla Fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che soffre, che le accompagnate anche all’incontro a Palazzo Chigi. «Non si deve più tacere: noi siamo al vostro fianco, io sono con voi, l’Italia è con voi», ha detto il premier alle due ragazze. Meloni alle due ragazze perseguitate: «Siete un esempio di dignità, l’Italia è con voi» «Voi siete un esempio per noi, davanti al quale rimaniamo stupefatti per la dignità con cui avete vissuto la vostra ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 8 marzo 2023) Hanno storie terribiliJoseph eMarkus, le due ragazze nigeriane che il premier Giorgiaha voluto incontrare in occasione della Giornata internazionale delle donne.perché cristiane, le due giovani di 19 e 22 anni sono sfuggite alle torture die sono ora sostenute dalla Fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che soffre, che le accompagnate anche all’incontro a Palazzo Chigi. «Non si deve più tacere: noi siamo al vostro fianco, io sono con voi, l’Italia è con voi», ha detto il premier alle due ragazze.alle due ragazze: «Siete un esempio di dignità, l’Italia è con voi» «Voi siete un esempio per noi, davanti al quale rimaniamo stupefatti per la dignità con cui avete vissuto la vostra ...

