8 marzo, Meloni: no a violenza, abbattere ostacoli per donne (Di mercoledì 8 marzo 2023) "Grandi passi avanti sono stati fatti e molti ancora dovranno essere compiuti, con la consapevolezza però, che la crescita della presenza della donna in ogni settore è e deve rappresentare perno e ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 marzo 2023) "Grandi passi avanti sono stati fatti e molti ancora dovranno essere compiuti, con la consapevolezza però, che la crescita della presenza della donna in ogni settore è e deve rappresentare perno e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Meloni taglia ai poveri (con Mia e sfacelo Sanità) e regala ai ricchi (disonesti) col condono fiscale che torna. Il… - fanpage : Giorgia #Meloni, in occasione dell’ 8 marzo, cita le parole pronunciate dall’avversaria Elly #Schlein: ??“Voglio dir… - Carlo91470930 : RT @Stefano173456: 8 Marzo. In tal caso direi di passare direttamente al 9.. #Meloni - Fangareggi : RT @24emilia: Festa 8 marzo. @GiorgiaMeloni cita la Schlein: essere donna è un vantaggio, non ti vedono arrivare | 24Emilia - cicciodevilla : RT @MiyakeEau: La #meloni ha colto occasione dell’8 marzo x parlare di “orgoglio” delle donne. Termine di rimembranza fascista e poi,orgogl… -