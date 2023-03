8 marzo, Meloni: “La donna? Protagonista di grandi rivoluzioni” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma – “Nella Giornata Internazionale della donna voglio ricordare e ringraziare la tenacia e il coraggio di tutte le donne che, nel tempo e nella storia, hanno lottato e raggiunto importanti conquiste e traguardi in campo sociale e civile, economico e politico, nelle scienze come nell’innovazione”. E’ quanto affermato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in una lettera pubblicata sui social in occasione della Festa della donna. La Premier si è lasciata andare ad un lungo elogio: “Protagoniste di grandi rivoluzioni che hanno portato la donna ad avere un ruolo sempre più centrale e significativo per lo sviluppo dell’Italia. Lavoratrici, mogli, madri, sorelle, figlie, amiche o compagne: le donne rappresentano una fonte inesauribile di forza, resistenza, coesione e ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma – “Nella Giornata Internazionale dellavoglio ricordare e ringraziare la tenacia e il coraggio di tutte le donne che, nel tempo e nella storia, hanno lottato e raggiunto importanti conquiste e traguardi in campo sociale e civile, economico e politico, nelle scienze come nell’innovazione”. E’ quanto affermato dalla presidente del Consiglio Giorgia, in una lettera pubblicata sui social in occasione della Festa della. La Premier si è lasciata andare ad un lungo elogio: “Protagoniste diche hanno portato laad avere un ruolo sempre più centrale e significativo per lo sviluppo dell’Italia. Lavoratrici, mogli, madri, sorelle, figlie, amiche o compagne: le donne rappresentano una fonte inesauribile di forza, resistenza, coesione e ...

