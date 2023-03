8 marzo, Mattarella: “Tra uomini e donne nessuna libertà, se non condivisa” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Mattarella: "La strada per il raggiungimento di una parità effettiva - costituita con pienezza da diritti e da opportunità - è ancora lunga e presenta tuttora difficoltà. Ma vi si aggiunge la certezza che questa strada va percorsa con il massimo di determinazione e di rapidità" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 8 marzo 2023): "La strada per il raggiungimento di una parità effettiva - costituita con pienezza da diritti e da opportunità - è ancora lunga e presenta tuttora difficoltà. Ma vi si aggiunge la certezza che questa strada va percorsa con il massimo di determinazione e di rapidità" L'articolo proviene da Firenze Post.

