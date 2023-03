8 Marzo, Mattarella “Strada per parità va percorsa con determinazione” (Di mercoledì 8 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “L'otto Marzo è un'occasione preziosa per fare il punto sulla condizione femminile nel nostro Paese, in Europa e nel mondo. Emerge la convinzione che la Strada per il raggiungimento di una parità effettiva costituita con pienezza e diritti e di opportunità sia ancora lunga, ma va percorsa con il massimo di determinazione”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della celebrazione per la “Giornata Internazionale della Donna” al Quirinale. “La Repubblica ha fatto progressi enormi sull'impianto legislativo e su quello della diffusione di una cultura della parità tra le istituzioni e nella società: abbiamo in carica la prima donna alla guida del Governo, nuovamente una donna alla presidenza della Corte Costituzionale, da alcuni ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “L'ottoè un'occasione preziosa per fare il punto sulla condizione femminile nel nostro Paese, in Europa e nel mondo. Emerge la convinzione che laper il raggiungimento di unaeffettiva costituita con pienezza e diritti e di opportunità sia ancora lunga, ma vacon il massimo di”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, nel corso della celebrazione per la “Giornata Internazionale della Donna” al Quirinale. “La Repubblica ha fatto progressi enormi sull'impianto legislativo e su quello della diffusione di una cultura dellatra le istituzioni e nella società: abbiamo in carica la prima donna alla guida del Governo, nuovamente una donna alla presidenza della Corte Costituzionale, da alcuni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QdSit : 8 Marzo, Mattarella “Strada per parità va percorsa con determinazione” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro 8 Marzo, Mattarella “Strada per parità va percorsa con determinazione” - - FaganKara : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia 8 Marzo, Mattarella “Strada per parità va percorsa con determinazione” - - blogsicilia : #notizie #sicilia 8 Marzo, Mattarella “Strada per parità va percorsa con determinazione” - - fainformazione : La celebrazione al Quirinale dell'8 marzo 2023 È stata celebrata al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presi… -