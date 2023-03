8 marzo, Mattarella: “Stereotipi e pregiudizi dettati dalla paura della donna. L’Italia ha fatto progressi, ma certe mentalità ancora presenti” (Di mercoledì 8 marzo 2023) “La strada per il raggiungimento di una parità effettiva” tra uomo e donna “è ancora lunga” e presenta “tuttora difficoltà” ma, oggi, c’è la certezza “che questa strada va percorsa con il massimo della determinazione”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alle celebrazioni per l’8 marzo al Quirinale. Sottolineando che “Stereotipi e pregiudizi” verso le donne, sono da sempre “determinati tutti da un unico elemento” e cioè “la paura nei confronti della donna, del suo essere differente nel corpo e nella sensibilità, della sua intelligenza, della sua voce, della sua indipendenza”, Mattarella ha ricordato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) “La strada per il raggiungimento di una parità effettiva” tra uomo e“èlunga” e presenta “tuttora difficoltà” ma, oggi, c’è lazza “che questa strada va percorsa con il massimodeterminazione”. Così il presidenteRepubblica, Sergio, alle celebrazioni per l’8al Quirinale. Sottolineando che “” verso le donne, sono da sempre “determinati tutti da un unico elemento” e cioè “lanei confronti, del suo essere differente nel corpo e nella sensibilità,sua intelligenza,sua voce,sua indipendenza”,ha ricordato ...

