8 marzo | manifestazioni Non Una di Meno in 37 piazze | sciopero contro la violenza di genere

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma - Oggi, per la Giornata Internazionale della Donna l'Italia si tinge di fucsia, il colore del movimento "Non Una di" che per l'occasione sciopera (è il settimo anno consecutivo) e scende in piazza in 37 città italianelamaschile sulle donne e ogni forma didi. Ma non solo. E' anche unola guerra, il disastro ecologico, l'inflazione, ogni forma di discriminazione e di razzismo. A Roma è prevista "una performance collettiva di denuncia" per ricordare le vittime del naufragio di Cutro e un flash mob che ha come tema "la sottrazione dallo sfruttamento del lavoro produttivo e riproduttivo". A Milano i cortei sono due: uno parte alle 9:30 da largo Cairoli con gli studenti e uno alle 19 da piazza Duca D'Aosta, ...

Anche in questo clima di guerra, si alza forte il grido di battaglia in occasione della giornata internazionale di lotta e di mobilitazione delle donne, dell’8 marzo. Origini antiche ma pratiche attua ...(Teleborsa) - "Se ci fermiamo noi, il mondo si ferma". Con questo slogan il movimento femminista e transfemminista "Non Una di Meno" per il settimo anno consecutivo sciopera e l'8 marzo scende in piaz ...