8 marzo, manifestazioni in tutta Italia e sciopero trasporti: gli aggiornamenti in diretta (Di mercoledì 8 marzo 2023) La Giornata internazionale della donna anche quest’anno si accompagna a uno sciopero che coinvolge tutti i settori, pubblici, privati e cooperativi. Interessati anche trasporto pubblico, sanità e istruzione. manifestazioni in tante città contro la violenza sulle donne e in supporto dei loro diritti, a partire da quello all’aborto e quello all’eguaglianza salariale Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 8 marzo 2023) La Giornata internazionale della donna anche quest’anno si accompagna a unoche coinvolge tutti i settori, pubblici, privati e cooperativi. Interessati anche trasporto pubblico, sanità e istruzione.in tante città contro la violenza sulle donne e in supporto dei loro diritti, a partire da quello all’aborto e quello all’eguaglianza salariale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GuidoDeMartini : ?? DOMANI 3 MARZO andrò alla proiezione del docufilm “INVISIBILI” sui danneggiati da vaccino ?? SARÀ L’OCCASIONE anch… - ComuneSettimoM : RT @RegLombardia: #SostegnoalloSport È online il bando che finanzia le #ManifestazioniSportive che si terranno in Lombardia tra aprile e se… - Radiondarossa : RT @pin_klo: su @Radiondarossa come ogni mattina c’è la rassegna stampa, questa mattina focus sull’8 Marzo e redazionali tutta la mattina s… - pin_klo : su @Radiondarossa come ogni mattina c’è la rassegna stampa, questa mattina focus sull’8 Marzo e redazionali tutta l… - laprofrinaldi : RT @lasvoltait: Dalle manifestazioni attiviste agli appuntamenti culturali, etici e sportivi, ecco le iniziative previste in Italia in occa… -