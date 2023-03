8 marzo, manifestazioni da Milano a Roma per la Giornata della Donna. FOTO (Di mercoledì 8 marzo 2023) A Milano la manifestazione indetta da Non una di meno ha attraversato il centro cittadino portando lo slogan "Siamo la generazione meticcia e queer in lotta per il futuro". In zona Porta Vittoria Marinai d'Italia, invece, il sindaco Beppe Sala ha inaugurato il parco 8 marzo. A Roma, al Quirinale, si è tenuto un evento al quale hanno partecipato anche la giornalista Maria Latella, Maria Elisabetta Alberti Casellati e Frozan Nawabi, diplomatica e giurista afghana che nel 2014 è stata candidata al Nobel per la pace Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ala manifestazione indetta da Non una di meno ha attraversato il centro cittadino portando lo slogan "Siamo la generazione meticcia e queer in lotta per il futuro". In zona Porta Vittoria Marinai d'Italia, invece, il sindaco Beppe Sala ha inaugurato il parco 8. A, al Quirinale, si è tenuto un evento al quale hanno partecipato anche la giornalista Maria Latella, Maria Elisabetta Alberti Casellati e Frozan Nawabi, diplomatica e giurista afghana che nel 2014 è stata candidata al Nobel per la pace

