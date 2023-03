8 Marzo, l’europarlamentare Chiara Gemma in visita al reparto femminile del carcere di Santa Maria C. V. (Di mercoledì 8 marzo 2023) “L’inciampo delle donne”. Lo ha voluto definire così l’europarlamentare Ecr Chiara Gemma guardando a questa giornata come ad un’occasione per riflettere, prendendo le distanze dagli stereotipi e decidendo di stare dalla parte delle donne ai margini. E perché le sue non fossero solo parole, si è recata in visita al carcere di Santa Maria Capua Vetere accompagnata dalla direttrice Donatella Rotundo e si è seduta in mezzo a loro. Una scelta di campo rispetto alle affermazioni che si leggono “solo in questa ricorrenza, mentre sarebbe opportuno sostenere ogni giorno la differenza di genere che pone i due sessi sullo stesso piano ontologico”. Tanto afferma l’eurodeputata che crede fermamente “nel bisogno di rivendicare diritti, opportunità, scelte, che la società civile, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 8 marzo 2023) “L’inciampo delle donne”. Lo ha voluto definire cosìEcrguardando a questa giornata come ad un’occasione per riflettere, prendendo le distanze dagli stereotipi e decidendo di stare dalla parte delle donne ai margini. E perché le sue non fossero solo parole, si è recata inaldiCapua Vetere accompagnata dalla direttrice Donatella Rotundo e si è seduta in mezzo a loro. Una scelta di campo rispetto alle affermazioni che si leggono “solo in questa ricorrenza, mentre sarebbe opportuno sostenere ogni giorno la differenza di genere che pone i due sessi sullo stesso piano ontologico”. Tanto afferma l’eurodeputata che crede fermamente “nel bisogno di rivendicare diritti, opportunità, scelte, che la società civile, ...

