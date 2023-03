8 marzo, le donne si laureano di più e meglio ma sul lavoro sono ancora penalizzate rispetto agli uomini. E dopo il parto 1 su 5 resta a casa (Di mercoledì 8 marzo 2023) Rappresentano la fetta maggiore di laureati in Italia, si confermano nel percorso universitario più brave degli uomini – con migliori performance e voti di laurea più alti – ma il mercato del lavoro continua a penalizzare le donne. Le differenze di genere, infatti, si confermano significative con un divario tra uomini e donne sia in termini occupazionali che retributivi. Differenze che si fanno ancora più marcate in presenza di figli. È quanto emerge dal Focus Gender Gap 2023 realizzato da AlmaLaurea. Non solo, come viene fuori dall’indagine Inapp-Plus, proprio dopo la nascita di un figlio quasi 1 donna su 5 non lavora più: il 52% perché non riesce a conciliare lavoro e famiglia e quasi il 30%, invece, per il mancato rinnovo del contratto o per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Rappresentano la fetta maggiore di laureati in Italia, si confermano nel percorso universitario più brave degli– con migliori performance e voti di laurea più alti – ma il mercato delcontinua a penalizzare le. Le differenze di genere, infatti, si confermano significative con un divario trasia in termini occupazionali che retributivi. Differenze che si fannopiù marcate in presenza di figli. È quanto emerge dal Focus Gender Gap 2023 realizzato da AlmaLaurea. Non solo, come viene fuori dall’indagine Inapp-Plus, propriola nascita di un figlio quasi 1 donna su 5 non lavora più: il 52% perché non riesce a conciliaree famiglia e quasi il 30%, invece, per il mancato rinnovo del contratto o per ...

