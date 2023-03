8 marzo | Lagarde | alla Bce solo 2 donne in un board di 26

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Tra le azioni da porre in essere per "espandere" i traguardi raggiunti dalleed evitare "nuove diseguaglianze" occorre anche aumentare la componente femminile "in posizione di leadership", in ...

Ad affermarlo, in un dialogo con la direttrice generale del Wto, Ngozi Okonjo - Iweala, dedicato all'8, è la presidente della Bce, Christine. Purtroppo c'è "ancora della strada da fare ...Lo ha detto la presidente della Bce, Christine, in un confronto dedicato alla Giornata internazionale della donna con la direttrice generale del Wto, Ngozi Okonjo - Iweala. . 82023Il picco precedente era visto al 3% a. L'inversione col taglio dei tassi non è vista ora ... La presidente Christine, intanto, assicura: "Faremo tutto ciò che serve contro l'inflazione". ...

8 marzo, Lagarde: garantire alle donne l'accesso alla leadership Milano Finanza

Il Governatore di Bankitalia non è mai stato esplicito come oggi riguardo a chi a Francoforte spinge per un rialzo dei tassi: "Non apprezzo dichiarazioni ...Tra le azioni da porre in essere per "espandere" i traguardi raggiunti dalle donne ed evitare "nuove diseguaglianze" occorre anche aumentare la componente femminile "in posizione di leadership", in qu ...