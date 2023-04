8 Marzo, la violenza è una piaga che ostacola l’uguaglianza di genere (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’8 Marzo, giornata internazionale della donna, è una data simbolica, che da un lato assume valenza per illuminare il percorso che ha condotto a numerose, anche se ancora incomplete, conquiste sociali, economiche e politiche e, dall’altro, richiama l’attenzione sulla violenza, sia fisica sia psicologica, e le discriminazioni nei confronti delle donne, in Italia e nel mondo. Le Forze di Polizia sono in prima linea nella lotta alla violenza di genere, investendo nella specifica formazione del personale, nelle campagne di informazione e prevenzione del fenomeno, nella predisposizione e nell’utilizzo di tecnologie e strumenti che possano sostenere in maniera sempre più efficace le specifiche attività di contrasto e di analisi. In questo quadro, il lavoro di monitoraggio su omicidi volontari e violenza di ... Leggi su leurispes (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’8, giornata internazionale della donna, è una data simbolica, che da un lato assume valenza per illuminare il percorso che ha condotto a numerose, anche se ancora incomplete, conquiste sociali, economiche e politiche e, dall’altro, richiama l’attenzione sulla, sia fisica sia psicologica, e le discriminazioni nei confronti delle donne, in Italia e nel mondo. Le Forze di Polizia sono in prima linea nella lotta alladi, investendo nella specifica formazione del personale, nelle campagne di informazione e prevenzione del fenomeno, nella predisposizione e nell’utilizzo di tecnologie e strumenti che possano sostenere in maniera sempre più efficace le specifiche attività di contrasto e di analisi. In questo quadro, il lavoro di monitoraggio su omicidi volontari edi ...

