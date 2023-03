8 marzo, la scuola è donna, ma meno della metà sono presidi (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il sistema educativo italiano è dominato dalle donne i dati del Ministero dell'Istruzione e del Merito. I numeri relativi all'anno scolastico 2020/2021 mostrano che più di 8 insegnanti su 10 (83,2%) sono donne. In 5 anni, la percentuale è aumentata di mezzo punto, anche se vent'anni fa era solo al 79%. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il sistema educativo italiano è dominato dalle donne i dati del Ministero dell'Istruzione e del Merito. I numeri relativi all'anno scolastico 2020/2021 mostrano che più di 8 insegnanti su 10 (83,2%)donne. In 5 anni, la percentuale è aumentata di mezzo punto, anche se vent'anni fa era solo al 79%. L'articolo .

