8 marzo | la scrittrice Djarah Kan | Perché la lotta al patriarcato è anche anti razzista

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Lafemminista può non essere intersezionale? La discriminazione di genere e quella razziale possono essere due linee parallele che non si incontrano mai? Nel 1989 fu l’attivista e giurista statunitense Kimberlé Crenshaw, che ha coniato il termine “intersezionalità”, a teorizzare che no, queste due linee rette devono incrociarsi per favorire unacomune, non solo di chi custodisce un privilegio. Fu alla fine degli Anni ’70 che gruppi di femministe nere e lesbiche presero coscienza di subire una doppia oppressione, sentendosi discriminatedalle stesse compagne bied eterosessuali. Solo negli ultimi anni, in Italia, il dibattito sul femminismo intersezionale si è acceso, portando alla luce i diversi strati di oppressione possibili, dal genere alla razza, maalla classe e alla ...