8 Marzo, la Festa che non c'è. Già 20 donne uccise da inizio anno (Di mercoledì 8 marzo 2023) L'8 Marzo si dice sia la Festa della Donna ma ancora una volta c’è poco da festeggiare ed allora preferiamo raccontare la Giornata Internazionale della Donna per porre i riflettori sulla condizione... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 8 marzo 2023) L'8si dice sia ladella Donna ma ancora una volta c’è poco da festeggiare ed allora preferiamo raccontare la Giornata Internazionale della Donna per porre i riflettori sulla condizione...

