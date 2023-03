8 marzo, la denuncia di Lara Lugli: “Nel volley più tutele per un infortunio che per una gravidanza” (Di mercoledì 8 marzo 2023) “Questa non è ancora una festa. E’ una giornata che serve a ricordare che ci sono troppe cose da sistemare. Serve a parlare di quello che ancora non c’è”. La giornata dell’8 marzo serve a riflettere su cosa poter migliorare anche nello sport italiano e nella pallavolo, dove le atlete non sono ancora considerate professioniste e non ricevono un trattamento adeguato sul lavoro. Lo ha vissuto sulla sua pelle Lara Lugli, ex pallavolista, diventata a suo malgrado famosa tempo fa per un fatto spiacevole: incinta, nel 2019 rimase senza stipendio e la volley Pordenone le chiese pure i danni per non aver avvisato la società della sua volontà di avere un figlio. Oggi però, denuncia la stessa Lugli, non è cambiato nulla: “Chi non gioca perché si è fatto male continua a ricevere lo stipendio. Una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) “Questa non è ancora una festa. E’ una giornata che serve a ricordare che ci sono troppe cose da sistemare. Serve a parlare di quello che ancora non c’è”. La giornata dell’8serve a riflettere su cosa poter migliorare anche nello sport italiano e nella pallavolo, dove le atlete non sono ancora considerate professioniste e non ricevono un trattamento adeguato sul lavoro. Lo ha vissuto sulla sua pelle, ex pallavolista, diventata a suo malgrado famosa tempo fa per un fatto spiacevole: incinta, nel 2019 rimase senza stipendio e laPordenone le chiese pure i danni per non aver avvisato la società della sua volontà di avere un figlio. Oggi però,la stessa, non è cambiato nulla: “Chi non gioca perché si è fatto male continua a ricevere lo stipendio. Una ...

