8 marzo | istanza ' Femminile maschile neutro' contro discriminazioni in documenti identità

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "In Italia le donne esistono, ma non vengono nominate. Sono sempre un sottinteso, nascoste dal maschile neutro persino quando si tratta della loro identità personale, persino nei documenti ufficiali. Da questo presupposto nasce la diffida che l'associazione Femminile maschile neutro ha presentato al Ministero dell'Interno, al Ministero della Pubblica Amministrazione e al Ministero dell'Economia e delle Finanze per ottenere la modifica delle specifiche tecniche per la predisposizione, la formazione e il rilascio della Carta d'identità elettronica nonché della carta d'identità cartacea, del passaporto e del certificato elettorale, nel rispetto del diritto al nome, alla parità di genere e ...

