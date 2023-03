8 marzo, in treno oggi la prima donna macchinista in Abruzzo (Di mercoledì 8 marzo 2023) Chieti - Si chiama Sharon Garibotto, classe 1988, ed è di Sestri Levante (Genova) la prima donna macchinista in Abruzzo e nel centro Italia. Questa mattina a Lanciano (Chieti), alla partenza per Pescara delle 10.43, Sharon si è messa alla guida del treno di linea diretto alla stazione del capoluogo adriatico per proseguire verso San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). "Portare un treno regala emozione ed è davvero una bella esperienza, poi essere oggi in Abruzzo, nel giorno della Festa della donna, a guidare un treno intitolato a una persona importante, è ancora più bello". Il treno in questione porta il nome di Sabina Santilli, abruzzese di San Benedetto dei Marsi (L'Aquila), fondatrice della Lega ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 8 marzo 2023) Chieti - Si chiama Sharon Garibotto, classe 1988, ed è di Sestri Levante (Genova) laine nel centro Italia. Questa mattina a Lanciano (Chieti), alla partenza per Pescara delle 10.43, Sharon si è messa alla guida deldi linea diretto alla stazione del capoluogo adriatico per proseguire verso San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). "Portare unregala emozione ed è davvero una bella esperienza, poi esserein, nel giorno della Festa della, a guidare unintitolato a una persona importante, è ancora più bello". Ilin questione porta il nome di Sabina Santilli, abruzzese di San Benedetto dei Marsi (L'Aquila), fondatrice della Lega ...

