8 marzo, il report del Viminale: aumentano femminicidi e violenze sessuali (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nel 2022 aumentano i casi di omicidio con 319 persone uccise. Cresce ancora di più il numero delle donne vittime, 125, con un aumento del 12% rispetto al 2019. Anche in ambito familiare-affettivo, a una diminuzione dell’8% degli omicidi commessi, corrisponde un aumento del 10% di femminicidi. Sono i dati emersi dal report Donne vittime L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nel 2022i casi di omicidio con 319 persone uccise. Cresce ancora di più il numero delle donne vittime, 125, con un aumento del 12% rispetto al 2019. Anche in ambito familiare-affettivo, a una diminuzione dell’8% degli omicidi commessi, corrisponde un aumento del 10% di. Sono i dati emersi dalDonne vittime L'articolo proviene da Inews24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? La squadra è tornata in campo - maresca_franco : RT @occhio_notizie: ?? I numeri sono riportati in un'analisi realizzata per l'8 marzo dalla Direzione centrale della Polizia criminale. I da… - occhio_notizie : ?? I numeri sono riportati in un'analisi realizzata per l'8 marzo dalla Direzione centrale della Polizia criminale.… - NiCanestrini : RT @movnonviolento: #Obiezione alla #guerra IT’S UKRAINE! - report su una missione per difendere il diritto di obiettare alla guerra Conf… - CanestriniLex : RT @movnonviolento: #Obiezione alla #guerra IT’S UKRAINE! - report su una missione per difendere il diritto di obiettare alla guerra Conf… -