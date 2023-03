8 marzo, il presidio di Non una di meno a Roma contro il fast fashion: “L’80% delle persone sfruttate nel tessile è donna” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Azione di “Non una di meno” per l’8 marzo in Via del Corso davanti a diversi brand, tra cui H&M e Adidas, contro il fast fashion e lo sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici sottopagati dalle multinazionali. “La moda è una questione ambientale e di genere. L’80% delle sfruttate sfruttate nel settore del tessile è donna e di queste il 93% guadagna meno di 0,50 centesimi l’ora”. Le attiviste hanno ricordato anche l’accordo sulle fabbriche della filiera riguardo la sicurezza dei lavoratori: “Molti brand tra cui Adidas non lo hanno ancora firmato. Poi quando muoiono persone nelle fabbriche dicono di non avere responsabilità”. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Azione di “Non una di” per l’8in Via del Corso davanti a diversi brand, tra cui H&M e Adidas,ile lo sfruttamento dei lavoratori elavoratrici sottopagati dalle multinazionali. “La moda è una questione ambientale e di genere.nel settore dele di queste il 93% guadagnadi 0,50 centesimi l’ora”. Le attiviste hanno ricordato anche l’accordo sulle fabbriche della filiera riguardo la sicurezza dei lavoratori: “Molti brand tra cui Adidas non lo hanno ancora firmato. Poi quando muoiononelle fabbriche dicono di non avere responsabilità”. L'articolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @varesenews: Presidio per l’8 marzo a Varese: “Sostegno a tutte le donne del mondo” - annina_mad : L'otto marzo delle donne in sciopero. @TgrRaiMarche #tgr #rai #ottomarzo #InternationalWomensDay - DealmareDe : RT @FilcaCisl: #Natuzzi, piano industriale a rischio: il #22marzo presidio al @mimit_gov. - varesenews : Presidio per l’8 marzo a Varese: “Sostegno a tutte le donne del mondo” - AdornatoAntonio : RT @usbsindacato: Acea nega al Comune i documenti sulle denunce di abusi sulle lavoratrici. Il presidio USB dell’8 marzo a piazzale Ostiens… -