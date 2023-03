8 Marzo, il Nursing Up: “Quanto vale la vita di una nostra infermiera deceduta a causa del Covid? Chi ci restituirà donne che non vedremo mai più?” (Di mercoledì 8 marzo 2023) “Oggi è l’8 Marzo, e nella solenne giornata della Festa della donna, senza retorica, siamo convinti che prima di tutto il nostro pensiero debba doverosamente essere rivolto a tutte le nostre infermiere che combattono ogni giorno sul campo, ma in particolare alle famiglie delle nostre operatrici sanitarie che non ci sono più, che hanno perso la loro vita durante l’emergenza sanitaria. L’occasione di questa celebrazione si rivela fondamentale per porci dei quesiti”. 8 Marzo, Nursing Up: “Quanto vale il dolore di avere perso, per sempre, una sorella, una moglie, un fratello o un marito?” Così Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up, il sindacato degli operatori sanitari, esordisce nell’omaggiare le donne nela giornata a oro ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 8 marzo 2023) “Oggi è l’8, e nella solenne giornata della Festa della donna, senza retorica, siamo convinti che prima di tutto il nostro pensiero debba doverosamente essere rivolto a tutte le nostre infermiere che combattono ogni giorno sul campo, ma in particolare alle famiglie delle nostre operatrici sanitarie che non ci sono, che hanno perso la lorodurante l’emergenza sanitaria. L’occasione di questa celebrazione si rivela fondamentale per porci dei quesiti”. 8Up: “il dolore di avere perso, per sempre, una sorella, una moglie, un fratello o un marito?” Così Antonio De Palma, Presidente Nazionale delUp, il sindacato degli operatori sanitari, esordisce nell’omaggiare lenela giornata a oro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenparl : Sanità Nursing Up, De Palma: «8 marzo, quanto vale la vita di una nostra infermiera deceduta a ... - - gitic_it : CONGRESSO NAZIONALE GRATUITO PER TUTTI GLI ISCRITTI AL GITIC Programma e iscrizioni sul nostro sito… - advgiornalista : Infermieri e OSS sempre più autonomo in Pronto Soccorso. Arriva il modello Modular Nursing. Una riorganizzazione de… - dosumma : RT @Nurse24it: Partirà l'1 marzo il progetto sperimentale volto a migliorare flusso e gestione dei pazienti in #Ps al Moscati di #Avellino.… - canale58 : Attualità - Riorganizzazione del Pronto soccorso: dal primo marzo l’Azienda Moscati sperimenta il modello modular n… -