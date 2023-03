8 marzo, il “grazie” di Papa Francesco alle donne: “Costruiscono una società più umana” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Città del Vaticano – Nella Giornata Internazionale della donna, al termine dell’Udienza generale (leggi qui), il pensiero di Papa Francesco va a tutte le donne del pianeta. Il Pontefice le ringrazia “per l’impegno a costruire una società più umana, mediante la loro capacità di cogliere la realtà con sguardo creativo e cuore tenero. Questo è un privilegio solo delle donne! Una benedizione particolare per tutte le donne presenti in piazza. E un applauso alle donne! Se lo meritano!”. (Foto © Vatican Media) Femministe contro Papa Francesco: “E’ misogino”. Ma i fatti le smentiscono… Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 8 marzo 2023) Città del Vaticano – Nella Giornata Internazionale della donna, al termine dell’Udienza generale (leggi qui), il pensiero diva a tutte ledel pianeta. Il Pontefice le ringrazia “per l’impegno a costruire unapiù, mediante la loro capacità di cogliere la realtà con sguardo creativo e cuore tenero. Questo è un privilegio solo delle! Una benedizione particolare per tutte lepresenti in piazza. E un applauso! Se lo meritano!”. (Foto © Vatican Media) Femministe contro: “E’ misogino”. Ma i fatti le smentiscono… Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di& ...

