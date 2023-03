8 marzo, il discorso di Chiara Appendino (M5s) alla Camera su diritti e parità di genere: “Vi racconto due storie, l’Italia ideale e l’Italia reale” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Due storie simboliche. La prima ambientata in un mondo ideale, dove è garantita l’istruzione, il lavoro e il diritto all’aborto, dove una donna che vuole diventare madre ha asili gratis, parità salariale, sostegno alla maternità e divisione equa dei compiti domestici. La seconda invece nell’Italia reale, dove le donne, a parità di competenze, sono ancora pagate meno degli uomini, costrette a lasciare il lavoro per poter occuparsi dei figli, la cui cura è demandata in grana parte solo a loro. Le ha raccontate la deputata del M5s, ed ex sindaca di Torino, Chiara Appendino alla Camera in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne. “Purtroppo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Duesimboliche. La prima ambientata in un mondo, dove è garantita l’istruzione, il lavoro e il diritto all’aborto, dove una donna che vuole diventare madre ha asili gratis,salariale, sostegnomaternità e divisione equa dei compiti domestici. La seconda invece nel, dove le donne, adi competenze, sono ancora pagate meno degli uomini, costrette a lasciare il lavoro per poter occuparsi dei figli, la cui cura è demandata in grana parte solo a loro. Le ha raccontate la deputata del M5s, ed ex sindaca di Torino,in occasione della Giornata internazionale deidelle donne. “Purtroppo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rcovelli : ?? Per l'otto marzo ho solo un augurio per tutt? noi, e uso lo schwa perché non è un discorso che riguarda solo le d… - libera_z : La mia Gioia è per le Donne che Rinascono a un Sorriso, a un Discorso, a una Notizia, a un Invito e a una Fièstaaaa… - stefyfu29 : RT @Ferula18: Il discorso di Meloni sull'8 marzo è furbo. In sintesi sono le donne che non devono accettare ruoli imposti, quindi andare ol… - PaolaLipera : NEL GIORNO DELLA FESTA DELL'8 MARZO DEDICO A TUTTI QUESTO DISCORSO CHE SEMBRA STATO SCRITTO OGGI, PER QUESTI TEMPI.… - PaolaLipera : NEL GIORNO DELLA FESTA DELL'8 MARZO DEDICO A TUTTI QUESTO DISCORSO CHE SEMBRA STATO SCRITTO OGGI, PER QUESTI TEMPI.… -