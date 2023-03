8 marzo, Giornata internazionale della donna: l’autoerotismo ci salverà? (Di mercoledì 8 marzo 2023) Pexels Photo Ha senso parlare di autoerotismo nella Giornata internazionale della donna? La risposta è sì. La ricorrenza, infatti, veicola un invito valido ben oltre l’8 marzo. Quello a prendersi cura di sé, a conoscersi più intimamente, a occuparsi del proprio benessere e ad avere una maggiore consapevolezza del proprio corpo. E del proprio piacere, anche attraverso l’autoerotismo. Come sottolinea una ricerca AstraRicerche del 2021, commissionata dal brand svedese di sex toys LELO, per il 4,9% delle donne (rispetto allo 0,2% degli uomini) il sesso rappresenta prima di tutto libertà. Sdoganare pensieri, emozioni e piacere è il vero obiettivo per acquisire maggiore autoconsapevolezza in ambito sessuale e relazionale. Ed è questo il regalo più grande che una donna possa farsi. 8 ... Leggi su amica (Di mercoledì 8 marzo 2023) Pexels Photo Ha senso parlare di autoerotismo nella? La risposta è sì. La ricorrenza, infatti, veicola un invito valido ben oltre l’8. Quello a prendersi cura di sé, a conoscersi più intimamente, a occuparsi del proprio benessere e ad avere una maggiore consapevolezza del proprio corpo. E del proprio piacere, anche attraverso l’autoerotismo. Come sottolinea una ricerca AstraRicerche del 2021, commissionata dal brand svedese di sex toys LELO, per il 4,9% delle donne (rispetto allo 0,2% degli uomini) il sesso rappresenta prima di tutto libertà. Sdoganare pensieri, emozioni e piacere è il vero obiettivo per acquisire maggiore autoconsapevolezza in ambito sessuale e relazionale. Ed è questo il regalo più grande che unapossa farsi. 8 ...

