8 marzo, Giannelli: “Le donne possono e devono essere protagoniste, tracciando la via per il futuro” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nota del Presidente dell'ANP, Antonello Giannelli, in occasione della Giornata Internazionale delle donne. Il leader del sindacato dei presidi ha dichiarato: "Mentre in Italia due donne ricoprono i ruoli di Primo Ministro e leader del maggiore partito di opposizione, in Afghanistan e Iran le donne stanno ancora lottando per i loro diritti fondamentali, tra cui il diritto all'istruzione. Questo deve farci riflettere sull'importanza dell'educazione e su come questa consapevolezza debba essere diffusa in tutto il mondo". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nota del Presidente dell'ANP, Antonello, in occasione della Giornata Internazionale delle. Il leader del sindacato dei presidi ha dichiarato: "Mentre in Italia duericoprono i ruoli di Primo Ministro e leader del maggiore partito di opposizione, in Afghanistan e Iran lestanno ancora lottando per i loro diritti fondamentali, tra cui il diritto all'istruzione. Questo deve farci riflettere sull'importanza dell'educazione e su come questa consapevolezza debbadiffusa in tutto il mondo". L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : 8 marzo, Giannelli: “Le donne possono e devono essere protagoniste, tracciando la via per il futuro” - MaxSentenza : @chicco_1990 @ferny77528037 @LuliLuis21 @Charlito0374 @Ale_Giannelli @frankleggiero @gianni0808 @FabrizioJuve10… - MaxSentenza : @chicco_1990 @Charlito0374 @LuliLuis21 @Ale_Giannelli @frankleggiero @ferny77528037 @gianni0808 @FabrizioJuve10… - gianpadano : Chi vuole aiutarmi, per favore? Quella di oggi non l'afferro. Stupido? Sì! Anche vecchio ed a millemila miglia… -