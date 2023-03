8 Marzo: ecco perché si regala la mimosa alla Festa della Donna (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’8 Marzo non è solo la Festa della Donna ma anche un momento cruciale per fermarsi a riflettere sulla lotta che ogni giorno è ancora necessaria per riuscire a raggiungere sempre più una parità dei sessi. Una giornata che lancia un messaggio forte è tradizionalmente accompagnata da un fiore simbolico, la mimosa. Scopriamo allora perché ogni 8 Marzo si regala proprio la mimosa. Ancora oggi, al centro del dibatto femminista 2.0 vengono sviscerati moltissimi temi caldi tra cui la discriminazione e disuguaglianza all’interno dell’ambiente lavorativo, il catcalling e molto altro. Tra tutti spicca il controverso argomento di un utilizzo di linguaggio tradizionalmente patriarcale, ad esempio, ancora non è di uso comune la maggior parte dei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’8non è solo lama anche un momento cruciale per fermarsi a riflettere sulla lotta che ogni giorno è ancora necessaria per riuscire a raggiungere sempre più una parità dei sessi. Una giornata che lancia un messaggio forte è tradizionalmente accompagnata da un fiore simbolico, la. Scopriamo alloraogni 8siproprio la. Ancora oggi, al centro del dibatto femminista 2.0 vengono sviscerati moltissimi temi caldi tra cui la discriminazione e disuguaglianza all’interno dell’ambiente lavorativo, il catcalling e molto altro. Tra tutti spicca il controverso argomento di un utilizzo di linguaggio tradizionalmente patriarcale, ad esempio, ancora non è di uso comune la maggior parte dei ...

