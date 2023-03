8 Marzo e violenza economica: cos’è e quante donne ne sono vittima in Italia (Di mercoledì 8 marzo 2023) sono quasi 20.000 le donne vittime di “violenza economica” in Italia, vale a dire donne che vorrebbero colmare le loro lacune nell’ambito della finanza personale ma non possono farlo perché il partner non lo permette. violenza economica, cos’è? E’ quanto emerge da un’indagine condotta per Facile.it da mUp Research e Norstat – realizzata su un campione rappresentativo della popolazione femminile nazionale – che ha anche messo in luce come ben due Italiane su tre (67,3%) si sentano poco o per nulla preparate sui temi della finanza personale e nonostante 1,4 milioni di donne abbiano dichiarato di voler colmare questa lacuna, non sempre è possibile. Tra i limiti alla preparazione ci ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 8 marzo 2023)quasi 20.000 levittime di “” in, vale a direche vorrebbero colmare le loro lacune nell’ambito della finanza personale ma non posfarlo perché il partner non lo permette.? E’ quanto emerge da un’indagine condotta per Facile.it da mUp Research e Norstat – realizzata su un campione rappresentativo della popolazione femminile nazionale – che ha anche messo in luce come ben duene su tre (67,3%) si sentano poco o per nulla preparate sui temi della finanza personale e nonostante 1,4 milioni diabbiano dichiarato di voler colmare questa lacuna, non sempre è possibile. Tra i limiti alla preparazione ci ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ?? La Pink Scarf è in vendita negli #ASRoma Store di via del Corso, piazza Colonna e via Ottaviano! ?? Il ricavato a… - OfficialASRoma : ?? Prevenzione con screening gratuiti grazie a un network di strutture sanitarie ?? Solidarietà con i proventi di un… - Agenzia_Ansa : 8 MARZO | La senatrice Liliana Segre esorta a non 'smettere di indignarsi, di denunciare, di solidarizzare con le d… - cascinanotizie : Violenza in famiglia, arrestato un uomo L'episodio è avvenuto nell'hinterland pisano alla vigilia dell'8 marzo, g… - lametino : Lamezia, Codice Rosso e violenza di genere nell`incontro con l`Arma dei Carabinieri organizzato per l`8 marzo al Li… -