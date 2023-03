8 marzo | donne schiacciate tra società patriarcale e società dell’apparire

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Una giornata per celebrarle, una data per ricordarle tutte: l’8è la Festa Internazionale della donna, una ricorrenza dedicata alle, che sottolinea quanto sia importante rispettarle sempre, ogni giorno dell’anno. Essere donna al giorno d’oggi non è facile, come non era facile all’epoca in cui il patriarcato era radicato ovunque: unain cui la donna doveva essere madre e moglie, dedicare la sua vita alla casa, al marito, ai figli. Era questo il suo “lavoro” e qualsiasi ricerca di indipendenza veniva punita, anche brutalmente. Eppure, quello che succedeva tra le mura domestiche restava lì, dove i casi di violenza o abusi non venivano mai denunciati. Farlo significava esporsi e rischiare di essere additata come “pazza”. Vigeva il silenzio, quindi, su qualsiasi atto che altri non poteva essere se non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mubiitalia : “Non so se sono un'attrice, una grande attrice o una grande artista. Non so se sono capace di recitare. Ho dentro d… - Agenzia_Ansa : 8 MARZO | Il numero di ragazze adolescenti e donne in gravidanza e allattamento che soffrono di malnutrizione acuta… - Avvenire_Nei : #Afghanistan. La piccola regina sfollata che venderebbe il suo regno per andare a scuola - SilviaZorzi77 : RT @Gianl1974: 1/2 Libertà per tutte le donne prigioniere politiche in Russia! Una manifestazione all'insegna di questo slogan partirà doma… - emanuelarizzier : RT @Elan54790845: l'8 marzo per non dimenticare...le donne -

A lanciare l'allarme in occasione dell'8è la Lega Italiana Lotta contro i Tumori (Lilt). Cuore, dopo l'angioplasticaa rischio più degli uomini: ecco perché. Lo studio 'Nel corso di ...Dacia Maraini , scrittrice da sempre in prima linea per i diritti delle. È il primo Ottocon una donna premier e una donna alla guida del Pd, una presidente alla Consulta e un'altra alla Cassazione. 8, Meloni: 'Ora una donna a capo di una partecipata, ...Giornata internazionale della donna. Non festa o non solo festa. Non solo mimosa

Parlare di sé in prima persona non è mai facile, ma il capolavoro nasce proprio quando la sensibilità e il talento non mancano. E questi, di seguito, sono ottimi esempi. Tante volte le donne hanno can ...Nella Giornata internazionale per i diritti delle donne non si ferma la guerra in Ucraina. "L'8 marzo è la Giornata internazionale dei diritti delle donne ma ...