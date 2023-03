8 marzo: donne medico, 'carenza camici bianchi pesa soprattutto su di noi' (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. (Adnkronos Salute) - L''emergenza medici', ovvero la carenza di camici bianchi denunciata da tempo da enti, associazioni e sindacati di categoria, che mette a rischio la tenuta stessa del Servizio sanitario nazionale, "pesa soprattutto sulle donne che esercitano questa professione" non solo perché ormai rappresentano oggi la percentuale maggiore tra i dottori "ma anche per le difficoltà legate alle sostituzioni per gravidanza. Dopo un figlio, al rientro, si trovano ad essere penalizzate anche per la carriera e, in parte, si vedono anche colpevolizzate perché lasciano i loro carichi di lavoro ai colleghi che restano". Lo spiega Antonella Vezzani, presidente dell'Associazione italiana donne medico (Aidm), facendo il punto con l'Adnkronos ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. (Adnkronos Salute) - L''emergenza medici', ovvero ladidenunciata da tempo da enti, associazioni e sindacati di categoria, che mette a rischio la tenuta stessa del Servizio sanitario nazionale, "sulleche esercitano questa professione" non solo perché ormai rappresentano oggi la percentuale maggiore tra i dottori "ma anche per le difficoltà legate alle sostituzioni per gravidanza. Dopo un figlio, al rientro, si trovano ad essere penalizzate anche per la carriera e, in parte, si vedono anche colpevolizzate perché lasciano i loro carichi di lavoro ai colleghi che restano". Lo spiega Antonella Vezzani, presidente dell'Associazione italiana(Aidm), facendo il punto con l'Adnkronos ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : L’8 marzo celebriamo tutte le donne: che sia però #8marzo sempre, nel quotidiano impegno personale e politico per u… - mubiitalia : “Non so se sono un'attrice, una grande attrice o una grande artista. Non so se sono capace di recitare. Ho dentro d… - Agenzia_Ansa : In occasione dell'8 marzo, su proposta del ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, l'ingresso per le donne in… - mmaritato : @universumvici Il problema è che la giornata di sciopero non è pagata a donne che vivono senza mantenimento dei mar… - Mario192710 : RT @ProVitaFamiglia: ?? #8MARZO. Ma quale Giornata della Donna: aborto, gender, utero in affitto, prostituzione e pornografia distruggono le… -