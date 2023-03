8 marzo | comandante forze Kiev elogia donne ucraine

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 marzo 2023), 8 mar. (Adnkronos) - Ilin capo dellearmateValery Zaluzhnyi ha hato leper il loro "inestimabile contributo alla vittoria sull'aggressore russo" in occasione dell'8. "Una madre che ogni secondo chiede a Dio protezione per suo figlio - ha scritto su Facebook - Una moglie che aspetta a casa. Una figlia che è orgogliosa dei suoi genitori ed è diventata per loro un sostegno affidabile. Ogni giorno dai un contributo inestimabile alla nostra vittoria. Ciascuno sul proprio fronte. Grato per la dedizione in prima linea e per l'affidabile retroguardia".