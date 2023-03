8 marzo | Bongiorno Lega | “Le donne sono libere come le ‘carrieringhe’ | con zaino di 100kg sulle spalle”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – “Lele, fanno carriera macasalinghe. Avremo conquistato la parità quando tutto questo non ci costerà cosi tanto e potremo partire dalla stessa linea di partenza degli uomini”. Così la senatrice della, Giulia, interviene in Aula in Senato in occasione della celebrazione della Giornata della donna. “Ci sarà parità – prosegue– quando non dovremo rinviare la gravidanza,se la possibilità di avere un figlio non finisse mai. Ci sarà parità quando non si parlerà di diritti al futuro e condizionale ma al presente. Questo accadrà quando l’8oltre a mazzi di mimose, avremo mazzi di asili e politiche per le ...